Терапевт из Подмосковья купила жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Врач из Одинцовского городского округа, приняв участие в программе «Социальная ипотека», приобрела квартиру в новостройке. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Аида Цой работает участковым терапевтом в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее стаж превышает 30 лет. Обладательница сертификата подтверждает — все болезни от нервов.

«На что жалуются в первую очередь? На жизнь. Стрессы на работе, личные переживания — все это сказывается на здоровье. Я стараюсь успокоить человека, рассказать о его состоянии, чтобы он приступал к лечению с позитивным настроем», — рассказала Цой.

У Аиды двое взрослых детей. Долгое время семья жила в съемной квартире. О региональной программе улучшения жилищных условий терапевту рассказали в отделе кадров.

«Получилось взять студию в новостройке. По площади небольшая, но это свое жилье! Пока там голые стены, ремонт будем делать „под ключ“. Хороший этаж — четвертый. Также очень удобно, что рядом торговый центр», — сказала Аида.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.