Терапевт из Одинцова приобрел квартиру в Звенигороде по соципотеке

Участковый терапевт из Одинцова, приняв участие в программе «Социальная ипотека», купил просторную квартиру в Звенигороде, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Алексей Назимов ведет прием пациентов в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Стаж обладателя сертификата составляет более 30 лет.

«Насколько себя помню, желание помогать людям и лечить их появилось еще в юности. Что я могу сказать сейчас? — Если ты знаешь диагноз, то можешь его поставить», — рассказал Алексей.

У Назимовых пятеро детей. Старшие уже живут отдельно, средней дочери 9 лет, близнецы родились два года назад. С увеличением семьи потребовалось и улучшение жилищных условий. В этом вопросе врачу помогла «Социальная ипотека».

«Купили «евродвушку» в Звенигороде. Больше всего здесь нравится чистый воздух», — сказал Назимов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.