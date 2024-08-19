Тендер на капремонт детского сада № 3 объявили в Лосино-Петровском

Подрядчиков капитального ремонта зданий четырех дошкольных учреждений ищут в Егорьевском, Красногорском, Наро-Фоминском и Лосино-Петровском городских округах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации», — сказала министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Здания детсадов обновят во втором микрорайоне города Егорьевск, микрорайоне Райцентра Красногорска, в Апрелевке Наро-Фоминского округа, на улице Гоголя в Лосино-Петровском. Завершить ремонт социальных объектов планируют в 2025 году.

Извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Заявки на участие в аукционах в Красногорском, Наро-Фоминском и Лосино-Петровском округах принимают до 28 августа, в Егорьевске — до 30 августа.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор