Темпы и объемы ввода в эксплуатацию жилья увеличились в Подмосковье

В Московской области вырос объем ввода в эксплуатацию жилья, также увеличивается и прирост населения, сообщил руководитель Мосстата Леонид Калимуллин на 13-м заседании Московской областной думы.

«Объем вводимых за год площадей жилых домов вырос за 80 лет в 34 раза. Причем численность населения выросла в 1,8 раза. Если смотреть на строительство в XXI веке, то объем вводимой за год площади жилых домов вырос в 4,4 раза, а население — в 1,3 раза. По итогам 2024 года на одного жителя Московской области приходилось 34 кв. м общей площади жилья», — заявил Калимуллин.

Он отметил, что Подмосковье лидирует в стране по объему ввода жилых домов в эксплуатацию. Так, в 2024 году было введено около 11,4 млн. кв. м жилой площади.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

Он отметил, что в Ступине, Дубне, Пущине и Серпухове есть проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.