Театральный арт-проект Подмосковья завоевал гран-при международного конкурса

Театральный арт-проект «Живое слово», действующий при Дворце культуры им. В. Н. Леонова, стал абсолютным победителем I международного конкурса театрального творчества «Лига звезд», завоевав высокое звание — гран-при, сообщает пресс-служба администрации Зарайска.

На конкурс коллектив представил спектакль «Материнское поле» — театрально-хореографические воспоминания, премьера которого состоялась в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2024 году. Режиссером постановки выступил И. М. Архипов, а балетмейстерами стали Т. А. Сбитнева и А. А. Крючкова.

Команда, работавшая над созданием спектакля, получила положительные отзывы и наивысшие оценки от компетентного жюри, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма артистов и создателей. Эксперт конкурса С. Л. Стуликова, известная актриса театра и кино, отметила высокое качество декораций, костюмов и талантливое исполнение актеров.

«Спектакль произвел на меня огромное впечатление. Хореографическое решение и эмоциональная подача актеров были на высшем уровне», — подчеркнула Стуликова.

Это достижение стало значимым событием для театрального сообщества Зарайска и подтверждает высокие стандарты художественного творчества в регионе. «Поздравляем всех, кто причастен к этой замечательной работе с новой победой и желаем дальнейшего развития и самосовершенствования!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.