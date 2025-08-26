Таунхаусы подешевели в Подмосковье в среднем на 6,2% за год

В Подмосковье подешевели таунхаусы. Стоимость такого жилья за год снизилась на 6,2% — в среднем до 21,18 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Мир квартир».

По данным экспертов, такая недвижимость подешевела в 21 городах Подмосковья с августа 2024 года. Однако в 13 городах танухасы подорожали.

Больше всего такое жилье подешевело в Коломне (-57,2%), Сергиевом Посаде (-50,5%), Ступине (-42,5%). При этом в Дедовске таунхаусы подорожали на 80,6% за год, в Щелкове — на 45,9%, в Наро-Фоминске — на 23,4%.

Сейчас цены на таунхаусы в городах Подмосковья оказались на уровне 2023 года. Гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что спрос на таунхаусы по-прежнему есть, но наиболее острый интерес к такому жилью проявлялся 20-25 лет назад. Сейчас он упал, а новые проекты в этом сегменте почти не выходят на рынок.

Похвастаться наибольшим предложением такого жилья могут Истра (304 объекта), Домодедово (170), Подольск (85).

Ранее стало известно, что в Подмосковье разрыв цен на жилье бизнес-класса превышает 40 раз. Стоимость варьируется от 4,7 млн руб. до 201,6 млн руб.