Татьяна Витушева проверила капремонт основного здания лицея города Истра

«Образовательное учреждение является одним из самых многочисленных по количеству учащихся, только в основном здании обучаются порядка 1,3 тыс. ребят. При этом здание было введено в эксплуатацию почти 40 лет назад, за весь период ни разу капитально не ремонтировалось», — отметила Витушева.

Сейчас в лицее завершаются отделочные работы на первом этаже. Второй и третий — уже готовы. В классах установлена и новая мебель. Снаружи здания завершается монтаж фасадной плитки и отделка входной группы, одновременно идет благоустройство территории. Общая строительная готовность — более 76%.

В ходе капремонта здание претерпело глобальные изменения: строители поменяли все инженерные системы, заменили окна, двери, обновили учебные классы, пищеблок, спортивный зал, увеличили актовый зал, капитально отремонтировали кровлю и фасад.

Лицей является одним из самых успешных в округе. Ежегодно учреждение выпускает самое большое количество медалистов, в текущем году их было 30, в числе которых и мультибальница по ЕГЭ Александра Ковалева.

Традиционно выпускники лицея поступают в ведущие ВУЗы страны, а само образовательное учреждение стабильно занимает высокие места в рейтинге школ Московской области. К примеру, по итогам 2023–2024 года лицей вошел в число 100 лучших школ Подмосковья. Кроме этого, на протяжении уже 4-х лет учреждение является обладателем гранта губернатора Московской области «Школа с высокими результатами».

Улучшение условий для образовательного процесса, а также оснащение лицея, в том числе и мультимедийным оборудованием, будет способствовать еще более качественному обучению и достижению высоких результатов.

С 2020 года на территории муниципального округа Истра при поддержке губернатора Андрея Воробьева капитально отремонтированы уже 7 учреждений, два из которых — в 2025 году. Свои двери обновленный лицей в Истре откроет уже 1 сентября текущего года, как и школа в поселке Снегири, в которой сейчас также завершается капитальный ремонт.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.