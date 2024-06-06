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Татьяна Витушева обсудила ликвидацию самовольных, недостроенных и аварийных объектов в Истре

На рабочем совещании главы городского округа Истра Татьяны Витушевой обсудили работу по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Истры. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Вопрос ликвидации таких объектов важен, поскольку затрагивает не только архитектурный облик округа. Брошенные и полуразвалившиеся здания опасны для местных жителей.

Благодаря выявлению и устранению таких объектов, или же приведению их в надлежащее состояние, появляется более комфортная городская среда для жителей и гостей.

Необходимо благоустраивать территории, обустраивать дополнительные парковочные места или использовать освобожденную территорию для строительства новых инфраструктурных объектов.

В прошлом году в рамках такой работы в округе ликвидировали 37 самовольных, недостроенных и аварийных объектов.

Сегодня на контроле находятся еще 66 объектов, из них 40 планируют ликвидировать в текущем году. По остальным проводят кропотливую работу с собственниками о приведении объектов в нормативное состояние, ремонте или сносе.

Работу по приведению в соответствие и сносу аварийных, самовольных и недостроенных зданий в Истре проводят совместно с представителями Главгосстройнадзора, Мособлархитектуры, Минжилполитики и Минсельхоза Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.