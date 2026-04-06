Табор кочует, в Мытищах ночует: 26 цыган заехали на посуточное проживание в однушку
Целый цыганский табор заселился на посуточное проживание в однокомнатную квартиру в подмосковных Мытищах. При этом изначально владельцу «однушки» заявили, что жить будут два человека.
Мужчина рассказал в соцсетях, что решил автоматизировать бизнес по сдаче жилья в аренду: электронный замок, онлайн-инструкция, сообщения по шаблону — все дистанционно. Однажды вечером ему приходит бронирование: «Добрый вечер, нас двое, заселимся поздно, все спокойно будет». Владелец отправил арендаторам код от двери и соответствующую инструкцию.
Тем же вечером владельцу квартиры поступает звонок от охраны, которая заявила, что в квартиру заселился цыганский табор.
На этаже в общем коридоре установлена камера наблюдения. На кадры попал момент, как в однокомнатную квартиру по очереди заходит толпа цыган разных возрастов. Всего в «однушку» заселились 26 человек.
«Сначала заходят двое. Все по плану. Потом еще трое. А потом начинается какой-то бесконечный сериал: люди заходят и заходят, как будто это не подъезд, а станция метро в час пик», — прокомментировал происходящее владелец жилья.
Мужчина добавил, что весь цыганский табор был оперативно и благополучно выселен из квартиры.
