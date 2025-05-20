Свыше 300 объектов недвижимости в Подмосковье сдали в аренду за 1 руб бизнесу

Более 300 объектов передано предпринимателям в аренду по программе «Недвижимость за 1 рубль» за все время работы программы. Общий объем инвестиций в проекты составляет 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С момента запуска в 2023 году региональная программа «Недвижимость за 1 рубль» демонстрирует высокую эффективность. За время работы инициативы предпринимателям уже передан 341 объект недвижимости в аренду по льготной ставке. Общий объем вложений в проекты составляет 1,4 млрд рублей. Будет создано порядка 1170 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наиболее востребованным видом использования арендованных помещений является открытие пунктов выдачи заказов российских маркетплейсов.

«На сегодняшний день предпринимателям Московской области доступно порядка 150 объектов недвижимости в аренду по льготной ставке. Получить всю необходимую информацию о состоянии помещения, в том числе фото и технические сведения, можно на интерактивной карте на инвестпортале Подмосковья. Созданные фильтры помогут подобрать недвижимость не только по необходимому формату, но и по географическому положению», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для получения льготных условий аренды предпринимателям необходимо выполнить определенные обязательства. В случае с помещением — отремонтировать его в течение полутора лет, а если речь идет о здании — то провести реставрацию в течение трех лет. После этого арендатор получает преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. Всего же срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет.

Подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области. Заявка рассматривается в течение 10 дней, после чего, при положительном решении, предприниматели могут подписать договор аренды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.