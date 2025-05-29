Свыше 30 председателей МКД Подмосковья приняли участие в выездной администрации

В Электростали прошла кустовая выездная администрация с участием более 30 председателей советов многоквартирных домов. В одном месте собрались представители профильных министерств и муниципалитетов, чтобы в формате открытого диалога обсудить волнующие жителей проблемы, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В работе приняли участие команды из Электростали, Шатуры, Павловского Посада и Орехово-Зуевского округа, а также представители министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства благоустройства, министерства энергетики, министерства здравоохранения, министерства чистоты, министерства экологии, совета муниципальных образований Московской области и других структур и ведомств.

В центре обсуждения оказались вопросы неудовлетворительного качества выполненных работ и нарушение сроков выполнения капитального ремонта, невыполненные обязательства подрядчиков, конфликтные ситуации с соседями, а также восстановление благоустройства после ремонтных работ.

Формат кустовых выездных встреч продолжает подтверждать свою эффективность. Он позволяет оперативно собирать обратную связь и синхронизировать действия ведомств и, главное, давать жителям реальные ответы и решения по самым насущным вопросам прямо на месте. Работа в этом формате будет продолжаться. В планах — охватить каждый округ Подмосковья, чтобы каждый житель мог получить ответы без долгих ожиданий и переписок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.