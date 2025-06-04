Свыше 230 новых объектов в Подмосковье выставили на земельно-имущественные торги

С 26 по 30 мая комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 236 объектов, из которых 182 земельных участка в аренду, 50 земельных участков на продажу, 1 лот на продажу земельного участка со зданием и 3 лота на заключение договора водопользования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Орехово-Зуевском городском округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью почти 15 соток, расположенный в деревне Большое Кишнево. Начальная цена на торгах — 2 212 000 руб.

В городском округе Богородский в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 20 соток, расположенный в деревне Ельня. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 301 124 руб./год.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в Дмитровском городском округе в р. п. Икша сдается в аренду земельный участок с видом разрешенного использования под спорт, в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино можно арендовать земельный участок под магазины.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.