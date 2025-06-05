Свыше 200 подъездов обновят в Люберцах в 2025 году

Более 200 подъездов многоквартирных домов обновят в городском округе Люберцы в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По приглашению жителей приехал во двор дома № 13 на ул. Пионерская в поселке Томилино. Здесь по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева управляющая компания выполнила ремонт подъездов. Специалисты покрасили потолки и стены, полностью обновили входную группу, заменили почтовые ящики и плиточное покрытие на 1-м этаже, убрали провода в короба. Важно, что ремонт был выполнен с учетом пожеланий жителей», — сказал глава округа Владимир Волков.

Также в ходе рабочей поездки глава обсудил с жильцами предстоящий капитальный ремонт фасада МКД: ранее здесь отремонтировали кровлю.

Всего в текущем году в городском округе Люберцы будут отремонтированы 204 подъезда. Впервые за долгие годы в программу «Мой подъезд» вошли объекты в Дзержинском и Островцах.

Полный перечень подъездов, которые обновят в 2025 году, размещён на сайте люберцы.рф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.