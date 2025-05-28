Свыше 20 незаконных нестационарных торговых объектов демонтировали в Истре

Более 20 незаконных нестационарных торговых объектов демонтировали на территории муниципального округа Истра с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная работа проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева с целью наведения порядка в сфере торговли.

На территории округа осуществляется постоянный мониторинг, в ходе которого проверяется соблюдение договорных отношений, правил торговли, внешнее состояние объекта НТО и прочих установленных Законом требований.

Решение о демонтаже принимается в случае, если собственник отказывается исполнять действующие требования и устранять выявленные нарушения.

Таким образом, в текущем году в округе ликвидировали 22 НТО: по 4 объекта в Истре и Кострово, 3 точки в Новопетровском, а также демонтаж проводился в Агрогородке, Покровском, Павловской Слободе, Деньково, Румянцево, Дедовске и других населенных пунктах.

Работа по выявлению и демонтажу объектов нестационарной торговли, которые имеют нарушения договорных отношений, либо незаконно осуществляют деятельность на муниципальной земле, продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.