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Свыше 1,7 тыс многодетных семей Подмосковья получили земельные участки в 2024 году

Свыше 1,7 тыс. семей с тремя и более детьми в Подмосковье получили бесплатные земельные участки за девять месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе действует закон, благодаря которому многодетные семьи имеют право на бесплатное однократное получение земельного участка в собственность. Земля становится равной долевой собственностью всех членов семьи. Участок могут получить также семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме.

Земельные участки площадью от 10 до 15 соток многодетные семьи могут использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства.

Наибольшее количество земельных участков с начала года предоставили городские округа: Подольск — 121, Люберцы — 109, Коломна — 105, Солнечногорск — 99, Дмитровский — 96, Электросталь — 95, Орехово-Зуевский — 93, Ленинский — 80, Краснознаменск — 79, Истра — 70.

С апреля этого года условия получения земли многодетными семьями изменились. Теперь, чтобы встать в очередь на землю, многодетная семья должна соответствовать следующим условиям:

члены многодетной семьи являются гражданами РФ;

родители либо одинокий родитель имеют место жительства на территории Московской области не менее 10 лет непрерывно;

трое и более детей многодетной семьи имеют место жительства на территории Московской области;

члены многодетной семьи не имеют земли площадью 0,06 га и более на территории Московской области;

члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (их частей) на территории Московской области;

члены многодетной семьи не производили на территории РФ отчуждение земли площадью 0,06 га и более с 1 июня 2011 года;

члены многодетной семьи стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Московской области.

В Московской области также предусмотрена выплата вместо земли, её размер составляет 400 000 рублей. Выплату можно получить, если семья соответствует двум условиям:

стоит на учете в целях предоставления земельного участка;

стоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Московской области.

На сегодняшний день денежную выплату вместо земельного участка получили 1120 семей, изъявила желание получить еще 3 321 семья Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.