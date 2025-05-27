Свыше 160 новых объектов в Подмосковье выставили на земельно-имущественные торги

С 19 по 23 мая комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлен 165 объектов, из которых 124 земельных участка в аренду, 36 земельных участков на продажу, 4 нежилых помещения в аренду и 1 лот на заключение договора водопользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Дмитровском муниципальном округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 14,12 соток, расположенный в деревне Бестужево. Начальная цена — 780 271,2 руб.

В муниципальном округе Чехов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 14,87 соток, расположенный в деревне Алексеевка. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 1 273 600,63 руб./год.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в центре Рузы сдается в аренду помещение площадью 34,8 кв.м, в Дмитрове можно арендовать земельный участок площадью 62,07 сотки под строительную промышленность, а в Чехове на торгах земельный участок 11,42 сотки в аренду под производственную деятельность.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канал комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.