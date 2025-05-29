Свыше 150 торговых объектов приведут в нормативное состояние в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы в 2025 году планируется привести в нормативное состояние более 150 объектов потребительского рынка и сферы услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Владельцы торговых объектов проводят большую работу по приведению зданий в нормативное состояние. В 2024 году в муниципалитете были приведены в надлежащий вид 45 объектов капитального строительства. В текущем году мы наметили большие планы и увеличиваем их объем до 150 объектов, из которых 50 — в Дзержинском и 50 — в деревне Островцы. Соответствующие встречи с владельцами объектов организованы, работы запланированы. Также по результатам достигнутых договоренностей модернизируют свои объекты сетевые компании», — отметила Ирина Марченко.

Совместно с сотрудниками регионального министерства сельского хозяйства, МВД, ГУРБ и администрации проводится работа по выявлению и пресечению нарушений, совершаемых иностранными гражданами в сфере торговли на территории городского округа. Проверки охватывают все объекты общественного питания и магазины. В результате проверок выявлено более 50 нарушений.

В 2025 году в городском округе Люберцы уже приведены в нормативное состояние 25 торговых объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.