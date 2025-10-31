Своя квартира лучше брака: россиянки выбирают инвестиции в независимость

Каждая вторая россиянка видит в покупке собственного жилья символ независимости и гарантию стабильности. В соответствующем опросе приняли участие 1 тыс. женщин в возрасте от 24 до 55 лет. Более половины из них планируют приобрести жилье самостоятельно, сообщили РИАМО в пресс-службе девелоперской компании PIONEER.

«Сегодня наблюдается тенденция не просто к тому, что женщины покупают свои квартиры, но к раздельному проживанию супругов или партнеров. Такой способ жизни, по наблюдениям специалистов, даже способствует укреплению отношений, которые зачастую „ломаются“ из-за бытовых неурядиц, а в ситуации, когда у каждого есть свое пространство, это исключено. Еще одна причина, по которой женщины стремятся иметь собственную недвижимость — более позднее вступление в брак», — сказала социолог и гендерный исследователь Ирина Костерина.

Она уточнила, что в ситуации, когда семья отходит на второй план, это позволяет женщине сначала стать финансово независимой, построить карьеру и приобрести свое жилье.

Более 50% опрошенных женщин намерены совершить покупку самостоятельно, даже находясь в партнерских отношениях. Основной мотив — создание надежного финансового резерва (39% респонденток). При этом каждая третья рассматривает квадратные метры как источник пассивного дохода или как будущее жилье для детей.

Финансовая самостоятельность проявляется и в вопросах капитала: 55% женщин планируют совершить покупку без привлечения помощи извне, четверть рассчитывает на помощь родителей. Выделяется и такой инструмент, как ипотека (20% опрошенных). Также россиянки надеются использовать средства от продажи имеющейся недвижимости (17%) или рассрочку (15%).

