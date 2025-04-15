Свободная изоляция: сколько стоит купить частный дом в России?

В России ввели рекордные 62 млн кв м жилья в частном секторе за 2024 год

По данным BusinesStat, с 2020 по 2024 год в России стали больше строить частные дома: их число выросло с 299 до 488 тыс. соответственно, сообщает «ФедералПресс» .

Тренд на покупку такого жилья обозначился еще в период пандемии: люди начали отдавать предпочтение свободной изоляции на свежем воздухе и удаленной работе. Популярность домов сохраняется и в 2025 году.

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, по итогам 2024 года в РФ ввели рекордный объем жилья в частном секторе — всего 62 млн кв. м, это в 1,5 раза больше показателей 2019 года. В Московской области к декабрю прошлого года ввели 7,9 млн кв. м таких домов, в Краснодарском крае — 3,9 млн, в Ленинградской области — 2,7 млн.

Спрос на сегмент формирует цены. К началу 2025 года частные дома в России подорожали на 2,2% – до 7,5 млн рублей в среднем за объект. Из 85 регионов в 75 они стали дороже, а еще в 10 — дешевле.