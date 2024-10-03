Свидетельства на право получения субсидии выданы 24 многодетным семьям Подмосковья

Подмосковье помогает многодетным семьям приобрести собственное комфортное и удобное жилье — в регионе продолжает реализоваться подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В 2024 году свидетельства на право получения субсидии выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитывается 181 ребенок. Всего за время реализации проекта с 2013 по 2024 годы жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья, в них воспитывается 2 235 детей.

Принять участие могут многодетные семьи, в которых: 7 и более детей; одновременно родилось 3 и более детей.

Требования к семье:

признание малоимущей в соответствии с законом Московской области от 22 декабря 2017 года № 231/2017-03;

принятие на учет нуждающейся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 жилищного кодекса РФ;

иметь удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;

иметь место жительства в Московской области не менее 5 лет;

ранее не получавшая земельные участки;

давшая согласие на обработку персональных данных о членах семьи.

Размер субсидии 100%: 99% — это средства областного бюджета; 1% — средства муниципального бюджета.

Размер жилищной субсидии рассчитывается, исходя из количества всех членов многодетной семьи и предельной стоимости одного квадратного метра, умноженной на норму общей площади жилого помещения с учетом имеющегося жилья у семьи.

Выплата используется:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если многодетная семья или один из супругов в многодетной семье является членом жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность многодетной семьи.

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в администрацию городского округа по месту жительства в Московской области, заполнить заявление и подать другие необходимые документы. Администрация городского округа принимает решение о включении семьи в число участников подпрограммы. Министерство жилищной политики Подмосковья включает семью в участников подпрограммы сводный по Московской области список многодетных семей. Далее семья получает сертификат на субсидию для приобретения жилья и самостоятельно покупает жилое помещение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.