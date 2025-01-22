Сведения о 24,8 тыс объектов имущества в Подмосковье внесены в ЕГРН в 2024 году

На территории Подмосковья в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» для полного и точного реестра недвижимости управлением Росреестра по московской области совместно с органом исполнительной власти субъекта РФ проводятся мероприятия по внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о региональном и муниципальном имуществе. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За 2024 год управлением Росреестра успешно проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности в отношении 24 645 объектов недвижимости и региональной собственности в отношении 194 объектов недвижимости.

За указанный период государственная регистрация права муниципальной собственности, по 59 городским округам Московской области, осуществлена в отношении 32 710 объектов недвижимости.

«Наполнение единого государственного реестра недвижимости данными, в том числе о региональном и муниципальном имуществе, является одной из приоритетных задач Росреестра. Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом влияют на экономическую и социальную политику в регионе, обеспечивая защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, позволяет выработать более рациональные подходы к эффективному использованию имущественного ресурса, что способствует успешному формированию комфортной среды для граждан», — отметила заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Миронова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.