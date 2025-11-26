Судьбу исторической постройки Сергиева Посада решат совместно с жителями

Администрация Сергиево-Посадского городского округа рассматривает будущее исторического здания, известного среди местных жителей как «шахматный домик». Здание, расположенное рядом с недавно отреставрированным стадионом, ранее служило местом проведения шахматных турниров и встреч известных гроссмейстеров. Сейчас же оно используется как торговая точка и представляет собой довольно проблемный объект, пострадавший от действий вандалов и разрушившийся со временем, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова подчеркнула необходимость срочного ремонта прилегающей лестницы, ведущей от дома к стадиону, отметив важность обеспечения безопасности жителей.

Профильные сотрудники администрации округа совместно с жителями микрорайона Ферма разработают проект благоустройства данной территории и реконструкции самой постройки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.