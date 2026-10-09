Студии исчезают из премиальных новостроек Москвы

Большинство премиальных жилых комплексов Москвы не предлагают студий. Такие квартиры есть лишь в 29% проектов в активной продаже, сообщает Газета.ru .

По данным Kalinka, из 55 премиальных жилых комплексов студии предусмотрены в 16, а в 39 проектах (71%) их нет. Традиционные студии площадью от 23 до 40 кв. м предлагают только 23% комплексов.

«Премиальный сегмент — это про ощущение исключительности и комфорт, а не про экономию каждого метра. Застройщики сознательно отказываются от студий, потому что целевая аудитория приобретает жилье прежде всего для себя, а не как компактный инвестиционный лот. В премиуме важны просторные планировки, видовые характеристики, возможность персонализации. Студия здесь просто не вписывается в философию продукта», — рассказала управляющий партнер Kalinka Виктория Григорьева.

В бизнес- и комфорт-классе студии привлекают покупателей невысокой ценой и арендным потенциалом. В премиальном сегменте покупатели ценят пространство, приватность и качество жизни.

В первом полугодии 2026 года основу предложения премиум-класса составляли двухкомнатные (40%) и однокомнатные квартиры (25%). Значительную долю также занимали многокомнатные квартиры и пентхаусы.

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