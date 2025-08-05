Студии и капсулы: какое жилье предпочитают зумеры и поколение альфа

Вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области Юрий Загоровский и психолог Олеся Иневская рассказали, какое жилье и как будут выбирать зумеры и представители поколения альфа, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметили эксперты, зумеры предпочитают минимализм и функциональность, поэтому 38% представителей выбирают «евродвушки», а еще 32% — студии и однокомнатные квартиры. Только 29% зумеров рассматривают трехкомнатное жилье. По мнению психолога, они привыкли к свободе и цифровой среде, поэтому им важно, чтобы в небольшом пространстве можно было комфортно работать и учиться удаленно.

Загоровский добавил, что на рынке недвижимости для зумеров наиболее характерна аренда. Такая тенденция распространена среди представителей не только в недвижимости, но и в авто. Психолог отметила, что при этом зумеры предпочитают квартире в мегаполисе собственный дом загородом, однако если появится интересное предложение о работе, хотят иметь возможность оперативно сменить место жительства.

Что касается поколения альфа, Ильинская уверена, что их жилье будет максимально технологичным и функциональным. Представители будут жить в мире, где цифровые технологии станут неотъемлемой частью быта. По ее мнению, идеальным жильем для них может стать караульное или студийное.

«Для них будет важно, чтобы пространство легко менялось под разные задачи: работа, учеба, отдых. Пока сложно сказать, как именно будет выглядеть их подход к недвижимости, но можно ожидать, что удобство и возможности для минимизации соцконтактов будут стоять на первом месте», — добавила психолог.