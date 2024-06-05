Стройготовность здания школы № 1 в Дубне достигла 50%

В городском округе Дубна продолжается капитальный МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов». Строительная готовность достигла 50%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействованы более 90 рабочих и 2 единицы техники. Ведутся фасадные и общестроительные работы, монтаж инженерной системы и канализационной сети. Внутри здания идут штукатурные работы», — уточняется в сообщении.

Школа № 1 была построена в 1937 году и является одной из старейших в городе. Учащихся на время работ перевели в другие учебные заведения левобережной Дубны.

Площадь здания около 2,3 тыс. кв. метров. Обновленное образовательное учреждение откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.