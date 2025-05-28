Стройготовность взрослой поликлиники в Люберцах достигла 90%

Завершается капитальный ремонт здания взрослой поликлиники в городе Дзержинский городского округа Люберцы. В настоящее время объект готов на 90%. Накануне глава муниципалитета Владимир Волков проинспектировал ход проводимых работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На финишную прямую вышел капитальный ремонт взрослой поликлиники в Дзержинском. Это здание 1975 года постройки, оно требовало обновления. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект был включен в госпрограмму. В настоящее время строители завершают внутреннюю отделку помещений, прокладку слаботочных систем, облицовку стен панелями, до конца недели планируется запуск лифтового оборудования — сейчас идут пусконаладочные работы», — сказал Волков.

Он добавил, что в ближайшее время специалисты приступят к монтажу медицинского оборудования: на время работ оно было законсервировано. Также ожидается поставка новой мебели.

Планируется, что полностью работы будут завершены в июле текущего года.

В 2025 году в Люберцах планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16-ти социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.