Стройготовность складского корпуса в Видном составляет 30%

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет надзор за строительством складского корпуса в Ленинском округе. По результатам внеплановой выездной проверки установлено, что строительная готовность объекта общей площадью 16, 5 тыс. кв. метров составляет 30%, сообщает пресс-служба ведомства.

Уже выполнены земляные работы и устройство локальных очистных сооружений, а также ведутся работы по устройству надземной части и обратной засыпке фундаментов самого складского корпуса.

На данный момент строители возводят двухэтажный корпус, который предназначен для хранения полипропиленовых трубопроводов и фитингов. Здесь будет производиться обработка, прием, хранение, комплектация, отгрузка паллетного и штучного груза. Пространство склада зонировано под хранение готовой продукции, приемные отделения, операторскую, зарядную для аккумуляторных батарей и другие помещения.

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории — устройство газонов, площадки для отдыха, разметка парковочных мест для легкового автотранспорта, устройство пешеходной зоны. Предполагается также установка малых архитектурных форм.

Строительство объекта завершится в декабре текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.