Стройготовность школы около деревни Ермолино Ленинского округа составляет 80%

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Работы по строительству школы на 1 100 мест вблизи деревни Ермолино Ленинского округа переходят в завершающую стадию, на сегодняшний день стройготовность объекта подходит к 80%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На сегодняшний день строительством школы занимаются 211 человек и 15 единиц техники. Подрядчик выполняет работы по устройству фасада, внутренние отделочные работы, обустройство наружных инженерных систем, укладывает напольную плитку и заливает полы.

В 4-этажном здании школы площадью почти 17 тыс. кв. м разместятся блоки начальной школы на 400 учащихся и основной школы на 700 учащихся. В школе появятся просторные учебные классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, два трансформируемых спортивных зала, актовый зал со сценой и концертным оборудованием, библиотека с медиатекой и IT зоной, столовая с пищеблоком.

Работы на объекте проходят по региональной госпрограмме за счет бюджета. Открытие новой школы запланировано в начале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.