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Стройготовность школы в ЖК «Домодедово парк» на 825 мест составляет более 75%

Строительная готовность школы в подмосковном ЖК «Домодедово парк» для 825 учеников — свыше 75%. Открытие школы планируется 1 сентября 2024 года, сообщается на сайте администрации горокруга Домодедово.

Новая школа строится в рамках национального проекта «Образование».

На площадке задействовано более 260 рабочих и 6 единиц техники. Сейчас они ведут работу по устройству кровли и фасада, витражных конструкций, отделку внутренних помещений, монтаж электроснабжения, благоустройство территории.

Трехэтажное здание школы будет состоять из учебных кабинетов, лаборантских, универсальных кабинетов начальной и основной школы, медицинского блока, двух спортивных залов, пищеблока с обеденным залом, актового зала, библиотечно-информационного центра, административных и служебных помещений.

На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Общая площадь здания более 16,2 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.