Стройготовность школы в поселке Развилка Ленинского округа составляет 25%

В рамках госпрограммы Московской области в ЖК «Римский» поселка Развилка Ленинского округа продолжается строительство школы на 1 350 мест. Строительная готовность здания составляет более 25%. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«Сейчас на объекте задействовано более 140 человек, а также четыре единицы спецтехники. Завершаются монолитные работы. Ведется монтаж внутренних систем и инженерных сетей (вентиляция, водопровод, канализация, отопление)», — уточняется в сообщении.

Площадь новой 4-этажной школы в квартале Римский составит почти 20 тысяч кв. метров. Помимо учебных классов проектом предусмотрены лаборатории, мастерские, актовый зал, два отдельных спортзала для учеников старших и младших классов. В здании также будет читальный зал с IT-зоной, столовая, административные помещения.

Школа будет обустроена с учетом доступности для маломобильных граждан. На прилегающей территории появится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые площадки. Будет выполнено комплексное благоустройство и проведено озеленение территории.

Открыть для учеников новое образовательное учреждение планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.