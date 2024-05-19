Ефимов: в столице заработал сервис проверки нахождения участков, включенных в программу КРТ

В Москве на Инвестиционном портале начал работать новый онлайн-сервис, который пригодится для правообладателей недвижимости, девелоперских компаний, а также заинтересованным гражданам. Он поможет проверить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ), поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что сегодня по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура.

«Сейчас у города на разных стадиях проработки находится 228 проектов комплексного развития территорий площадью почти 2,7 тысячи гектаров. С помощью нового сервиса каждый желающий может самостоятельно получить информацию о нахождении земельного участка в границах КРТ. Благодаря сервису правообладатели земли и недвижимости могут оперативно проверить статус участка и принять решение о вхождении в проект редевелопмента», — объяснил Владимир Ефимов.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, следует на Инвестиционном портале Москвы перейти во вкладку «Информационные сервисы» (https://investmoscow.ru/online-services), авторизоваться и пройти идентификацию пользователя, далее в специальном поле ввести кадастровый номер участка или объекта капитального строительства для проверки их статуса. После этого система покажет, находится ли участок в границах территории КРТ, а также предоставит короткую и понятную инструкцию по дальнейшим действиям.

«Если для территории подготовлен проект решения о ее комплексном развитии, пользователи могут перейти на официальный сайт правительства Москвы и ознакомиться с ним, узнать вид и параметры планируемой застройки, а также срок реализации проекта», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвестиционный портал Москвы — один из наиболее востребованных ресурсов для предпринимателей и инвесторов.

«На нем объединены уникальные цифровые сервисы, с помощью которых можно подобрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса, оценить инвестиционную привлекательность выбранной локации на основе предварительного анализа транспортной доступности и инфраструктуры выбранного объекта, ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом», — заключил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.