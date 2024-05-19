Восемь железнодорожных вагонов сошли с путей в Красноярском крае

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Baza: в Красноярском крае 8 вагонов сошли с путей и снесли линию электропередач

В Красноярском крае 8 железнодорожных вагонов сошли с путей и снесли линию электропередач (ЛЭП). В результате ЧП задержаны несколько пригородных и поездов дальнего следования, сообщает Baza .

Авария произошла на перегоне Красноярск Восточный — Сорокино КЖД. Пять вагонов и 3 цистерны сошли с путей. Часть вагонов развернуло и они перекрыли две полосы движения, а затем снесли ЛЭП.

В результате схода вагонов задерживаются несколько пригородных и поездов дальнего следования. В настоящее время причины аварии неизвестны.

На место происшествия направляются 2 ремонтных поезда.

Ранее вагоны грузового состава сошли с рельсов на железной дороге в Волгоградской области. Причиной схода 9 вагонов ж/д состава на станции Котлубань стала атака беспилотника.