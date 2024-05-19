Улицы украинских городов опустели после вступления в силу закона о мобилизации

Улицы городов Украины стали полностью пустыми после вступления в силу закона о новых правилах мобилизации. Соответствующие видеозаписи накануне в соцсетях опубликовали местные жители, сообщает Life.ru .

На кадрах видно, как на дорогах нет движущихся автомобилей и пешеходов, а на одном из популярнейших пляжей посреди дня отсутствуют отдыхающие. Также в Днепре не открылся крупный городской рынок.

«Как будет развиваться экономика, если все по домам сидят», — возмутился мужчина на видео.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что сотрудники украинских военкоматов или ТЦК, как их сегодня называют, получили право вручать повестки гражданам круглосуточно в рамках закона о новых правилах мобилизации.

С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ ожесточил правила призыва и фактически свел к минимуму права военнообязанных украинцев. При этом о долгожданной демобилизации бойцов ВСУ с фронта в законе речи не идет.