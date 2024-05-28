Стройготовность школы на 2,2 тыс мест в Лобне достигла 75%

Школа на 2,2 тысячи мест в микрорайоне Катюшки городского округа Лобня готова более чем на 75%. Сдать объект планируют к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

«На объекте работают более 460 человек и 14 единиц техники, подрядчик идет в графике. Продолжается монтаж инженерных сетей и оборудования, внутренние отделочные работы, фасадные работы. Подрядчик продолжает работы по благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.

В четырехэтажном здании общей площадью более 30 тысяч квадратных метров разместят классы и рекреации, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивные залы, библиотеку с ИT-зоной, медицинский блок и другие помещения.

Рядом со школой разместят площадки для занятий спортом, проведения общешкольных мероприятий, также планируется организовать учебно-опытную зону и экологическую тропу. На прилегающей территории и в здании создадут условия для детей с ограниченными возможностями.

Сдача готового объекта с оборудованием, мебелью и благоустроенной территорией намечена на начало августа 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.