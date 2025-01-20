Стройготовность поликлиники на 750 мест достигла 73% в Ленинском округе

Строительство медицинских учреждений является важной частью развития социальной инфраструктуры в муниципалитетах. В Ленинском городском округе продолжается возведение поликлиники вблизи деревни Сапроново, которая рассчитана на 750 посещений в смену. На текущий момент ее строительная готовность достигла 73%, сообщает пресс-служба главы администрации муниципалитета.

«Учреждения здравоохранения возводим в быстро развивающихся микрорайонах, где дополнительные социальные объекты особенно востребованы. Поликлинику в Сапроново будет удобно посещать в том числе жителям крупного 6-го микрорайона Видного, а в ЖК «Пригород Лесное» появится самое большое медучреждение муниципалитета в шаговой доступности от дома», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе рассказали, что на данный момент на объекте здравоохранения идут монтажные работы систем вентиляции и кондиционирования, а также систем внутреннего водоснабжения и водоотведения. Параллельно ведутся работы по внутренней и фасадочной отделке, устройству наружных сетей ливневой и хозбытовой канализации. Стоимость работ составляет более 3 млрд рублей, из них больше половины — средства регионального бюджета. Данный многопрофильный медицинский центр планируется к открытию в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в целях оптимизации потока посетителей в здании предусмотрели три входа, ведущих в различные медицинские блоки, включая детскую и взрослую поликлиники, а также отделение травматологии. Объект будет вмещать терапевтические и педиатрические отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, стоматологию и отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, а также отделение восстановительной медицины и реабилитации, дневной стационар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.