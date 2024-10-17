Стройготовность образовательного центра в Красногорске составляет 72%

сегодня в 18:08

В жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске скоро откроется новый образовательный центр. В его состав войдут начальная школа на 160 учеников и детский сад, который сможет принять 260 малышей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас активно ведется строительство детского дошкольного учреждения. Общая площадь здания составляет 5 тысяч квадратных метров. На данный момент выполнены следующие работы:

фасадные работы — на 85%;

отделочные работы — на 75%;

инженерные коммуникации проложены на 95%.

Также благоустраивается прилегающая территория. Во дворе учебного заведения устанавливаются спортивные площадки и зоны для изучения правил дорожного движения. Кроме того, будет оборудовано специальное место для наблюдения за погодой.

Строительная готовность объекта составляет 72%. Подрядная организация оперативно устранила незначительные нарушения, выявленные в ходе плановой проверки.

Вокруг образовательного центра будут высажены деревья, кустарники и разбиты газоны на площади более 6 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что первые ученики и воспитанники появятся в образовательном центре уже в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.