Стройготовность образовательного комплекса «Полет» в Красногорске составляет 90%

Новое образовательное учреждение возводят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита «ИБК».

«На площадке находятся более 150 рабочих и 8 единиц техники. Завершаются фасадные и отделочные работы, ведется монтаж инженерных сетей и оборудования, пусконаладка сетей, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории обустраиваются площадки для детских игр и занятий спортом, проезды и тротуары», — уточняется в сообщении.

Воспитательно-образовательный комплекс «Полет» рассчитан на 1,7 тыс. мест. В нем будет школа на 1500 мест и детский сад на 200 мест.

В школе разместятся учебные кабинеты (80 основных и 33 специализированных), мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и многофункциональные спортивные залы для начальной, основной и старшей школы, кружковые, библиотека с читальным залом. В блоке детского сада — групповые помещения с игровыми и спальнями, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Общая площадь четырехэтажного здания составит более 26,5 тыс. кв. метров.

Торжественное открытие образовательного комплекса состоится 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.