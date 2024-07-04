Стройготовность новой поликлиники в Лобне достигла 80%

На улице Заречная в Лобне продолжается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену ГБУЗ «Лобненская центральная городская больница». Общая стройготовность составила более 80%. Об этом сообщила пресс-служба Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранения».

«На объекте задействовано 153 человека рабочих и 7 единиц техники. Ведется устройство электроснабжения, отделочные работы, монтаж канализации и водоснабжения, лифтового оборудования, благоустройство прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров. На объект ведется поставка мебели и медицинского оборудования. Общая стройготовность здания составила более 80%», — уточняется в сообщении.

Общая площадь поликлиники на 600 посещений в смену составит 11,7 тыс. кв. метров.

В поликлинике будут открыты терапевтическое отделение, дневной стационар всех специализаций, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделения для лечения инфекционных заболеваний, центры стоматологии, восстановительной медицины и медицинской реабилитации.

На прилегающей территории появится парковочное пространство, места для отдыха.

Открытие поликлиники планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.