Стройготовность нового образовательного центра в Краснознаменске достигла 20%

В Краснознаменске на улице Связистов активно ведется создание современного образовательного кластера, который станет центром притяжения для юных жителей города. На текущем этапе реализации проекта готовность объекта достигла 20%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительной площадке задействовано более 80 рабочих и три единицы специализированной техники. В настоящее время ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство инженерных сетей.

Образовательный кластер объединит школу, рассчитанную на 550 учеников, и детский сад, способный принять 220 человек. В школьном блоке предусмотрены учебные кабинеты для начальных классов, а также просторные помещения для обучения учащихся средних и старших классов. Общественные пространства школы будут включать в себя многофункциональный актовый зал, современный библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, медицинский и административный блоки, а также пищеблок с уютной столовой.

В детском саду будут оборудованы групповые комнаты, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы.

Все помещения образовательного кластера будут оснащены современным учебным оборудованием. На прилегающей территории будут созданы спортивные и игровые площадки, а также благоустроены зоны отдыха для детей и взрослых.

Открыть новый образовательный центр планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.