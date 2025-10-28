Стройготовность нового ФОК «Флагман» в Лобне достигла 70%

сегодня в 18:42

В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня продолжается строительство физкультурного-оздоровительного комплекса с бассейном, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

На прилегающей территории ведется благоустройство. В здании ФОКа укладывают напольную и настенную плитку, возводят стены из гипсокартона и аквапанелей. В чашах бассейнов практически завершены работы по устройству стяжки и штукатурке стен, ведется подготовка к гидроизоляции. Также ведется монтаж инженерных сетей.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 3,1 тыс. квадратных метров. Здесь разместятся две чаши бассейна, душевые раздевалки, кафе, тренажерный зал и медицинский блок. На прилегающей территории появится парковочное пространство, тротуар, места для отдыха. Будет выполнено комплексное озеленение.

Завершить все работы по строительству объекта планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.