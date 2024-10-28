Стройготовность Консультативно-диагностического центра в Ромашково превысила 56%

Строительная готовность Консультативно-диагностического центра в Ромашково превысила 56%. Глава округа Андрей Иванов вместе с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым и будущим руководителем КДЦ Марией Благовской оценил темпы и качество работы подрядчика. В настоящий момент на объекте задействован 121 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Строительная готовность объекта уже превысила 56%. Подрядчик практически закрыл тепловой контур здания. Сейчас продолжается установка окон и витражей, ведутся фасадные и отделочные работы, устройство внутренних перегородок и инженерных систем», — уточнил Андрей Иванов.

После ввода в эксплуатацию Центр войдет в структуру Одинцовской областной больницы. Он рассчитан на прием 350 посетителей в смену — 250 взрослых и 100 детей. Глава подчеркнул, что медицинское обслуживание здесь будет доступно по полисам ОМС для всех жителей муниципалитета.

«Центр будет медицинским учреждением третьего уровня и сможет закрыть практически все потребности жителей Одинцовского округа в высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь будет установлено 6 единиц самого современного „тяжелого“ медоборудования экспертного уровня, оснащенного системами искусственного интеллекта, включая КТ, МРТ, УЗИ, аппаратуру денситометрии. Также в Центре разместится собственная лаборатория», — сообщил Андрей Иванов.

При диагностике полученные результаты будут оцениваться с использованием искусственного интеллекта, что позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора и вероятность врачебных ошибок. Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев проинформировал, что подбор медицинского персонала уже начался. В КДЦ будут трудиться 160 врачей и около 100 медсестер. Открытие Консультативно-диагностического центра запланировано на лето 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.