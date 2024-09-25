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Стройготовность комплекса для хранения специй в Щелкове составляет более 90%

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход реконструкции корпуса по производству специй, приправ, пищевых добавок и соусов в городском округе Щелково. В настоящее время строительная готовность объекта превышает 90%, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик «Русская Бакалейная Кампания» ведет надстройку двух дополнительных этажей, а также строительство шестиэтажной пристройки.

Строить новый административно-бытовой корпус, который будет примыкать к существующему зданию склада, начали в 2017 году. В настоящее время строительная готовность объекта превышает 90%. Завершено возведение подземной и надземной части здания, строители ведут устройство внутренних инженерных систем, отделочные работы. Завершат строительство во втором квартале 2025 года.

В новом корпусе разместятся производственные помещения, где будут выпускать бакалейную продукцию — соусы, специи и приправы, а также складские зоны. Существующий комплекс выпускает 16 тонн продукции в сутки.

Компания численностью 500 человек вырабатывает порядка двух тысяч тонн в месяц. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более двухсот наименований.

Производство оснастили самым современным оборудованием. На предприятии есть оснащенная лаборатория, предназначенная для контроля качества сырья и выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.