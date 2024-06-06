Стройготовность ФОКа в Раменском округе достигла 25%

В Раменском г. о. на улице Махова продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона. Стройготовность объекта — 25%. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

Новый объект спорта строится в рамках нацпроекта «Демография».

«Строители ведут работы по устройству стен и перегородок, армированию и бетонированию комплекса для бадминтона, устройство бетонной подготовки и гидроизоляции», — добавили в ведомстве.

В спортивном комплексе предусмотрены помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медблок, а также зал для бадминтона и плавательный бассейн. Также благоустройство прилегающей территории и построена парковка.

Общая площадь составит более 3,8 тыс. кв. метров.

Завершить строительство планируется в декабре 2024 года.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.