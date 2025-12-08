Стройготовность двух жилых домов в подмосковном ЖК «Резиденции Сколково» достигла 50%

В Подмосковье возводят жилой комплекс бизнес-класса «Резиденции Сколково». Девелопер проекта инвестиционная группа АБСОЛЮТ продолжает строительство двух жилых домов на 424 квартиры. Новые корпуса 6.1 и 6.2 общей площадью 47 411,2 кв. метров располагаются по адресу: г. п. Заречье, Одинцовский г. о., сообщает Минжилполитики региона.

На данный момент в полном объеме выполнены монолитные работы, кладка внешних и наружных стен, здания подключены к внешним инженерным сетям, ведется устройство кровли — работы выполнены более чем на 85%, осуществляется монтаж светопрозрачных конструкций, лифтового оборудования, внутренних инженерных систем, приступили к отделочным работам в местах общего пользования.

Новые многосекционные жилые корпуса переменной высотности от 3 до 9 этажей будут построены по авторской архитектурной концепции, выполненной в современном минималистичном стиле. В отделке фасадов используются клинкерная плитка и декоративные панели под камень натуральных оттенков в светлых тонах. На фасадах предусмотрены корзины под внешние блоки для кондиционеров. В архитектурных решениях применяются открытые французские балконы, а также арки для прохода во двор с внешней стороны улицы.

Входные группы в авторском дизайне оформлены витражным остеклением и высотой потолков до 3,9 м. В отделке используется приглушенная цветовая палитра с большим количеством белых, кремовых и серых оттенков. За счет панорамных окон лобби всегда будет наполнено естественным светом и воздухом. Во входных группах каждой жилой секции предусмотрено помещение для хранения колясок.

В новых жилых домах с огороженной и охраняемой территорией представлена концепция «двор без машин», авторское благоустройство, разнообразные детские и спортивные площадки. Новые жилые корпуса расположены в шаговой доступности от Мещерского парка, а из окон открываются панорамные виды на лесопарковую зону.

На -1 этажах жилых корпусов для жителей будет доступен подземный паркинг на 190 машино-мест и 16 мото-мест, а также зона для хранения велосипедов. На подземном уровне и жилых этажах запланированы функциональные помещения для хранения сезонных вещей площадью от 2,9 до 9,4 кв. м в количестве 169 шт. В жилых секциях предусмотрены пассажирский и грузовой лифты.

«Резиденции Сколково» — проект бизнес-класса, расположенный у западной границы Москвы в одном из самых статусных и перспективных районов — Сколково. В жилом комплексе представлена современная архитектура и инженерия, функциональные планировочные решения квартир, авторский дизайн входных групп, живописное благоустройство с арт-объектами, экологичными детскими площадками, спортивными площадками и благоустроенными зонами отдыха.

В окружении жилого комплекса «Резиденции Сколково» находится вся необходимая социальная, коммерческая, спортивная и досуговая инфраструктура. Благоприятная экология за счет близости Мещерского парка — неоспоримое преимущество района. Жилой комплекс окружен удобными транспортными развязками, что позволяет жителям без утомительных пробок добираться до любого района столицы. В жилом комплексе «Резиденции Сколково» уже построены два современных муниципальных детских сада на 115 и 170 мест. В активной стадии — строительство средней общеобразовательной школы на 750 мест, открытие которой запланировано в 2026 году.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.