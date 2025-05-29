Стройготовность дополнительного корпуса школы № 3 в Чехове достигла 50%

На строительной площадке уже ведутся завершающие работы. Специалисты занимаются благоустройством территории, выполнением отделочных работ, монтажом инженерных систем, устанавливают навесной вентилируемый фасад. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 50%, сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам проверки перед ответственными органами были поставлены четкие задачи и даны поручения для контроля качества работ и оперативного решения возникающих вопросов. Особое внимание уделено строгому соблюдению графика строительства с целью недопущения срыва сроков.

Администрация муниципального округа взяла ситуацию под строгий контроль, чтобы обеспечить своевременную сдачу объекта и комфортные условия для будущих учеников. В ближайшее время планируется активизировать работы по внутреннему оснащению здания и подключению всех коммуникаций, что позволит завершить проект в установленные сроки и создать современное учебное пространство.

Все работы завершатся к началу нового учебного года — сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.