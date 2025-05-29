Стройготовность детского сада в ЖК «Новое Видное» Ленинского округа достигла 50%

«Сейчас мы заканчиваем работы по подготовке к гидроизоляции, черновой отделке фасада, а также монтажу элементов под облицовочную плитку. Кроме того, осуществляется подготовка технических помещений для сборки основных узлов вводно-распределительного устройства, индивидуального теплового пункта и других ключевых инженерных коммуникаций», — сказала заместитель директора по строительству проекта «Новое Видное» Бориса Целлера.

Рабочие уже выполнили часть кровельных работ, пароизоляции, вентиляционных систем, а также монтажу инженерных сетей и лифтового оборудования. В настоящее время строители приступили к отделке помещений: штукатурят стены и потолки, а также занимаются стяжкой пола на третьем этаже.

Ранее сообщалось, что в трехэтажном здании общей площадью 4,4 тыс. кв. метров разместятся 14 многофункциональных групповых комнат. Каждая из них будет включать спальню, обеденную зону, игровое пространство и санузел. На втором этаже предусмотрены помещения для развивающих занятий, в том числе музыкальный и спортивный залы. Также здесь расположатся кружки для творческих занятий и кабинеты психолога и логопеда. Территория детского сада будет благоустроена и озеленена, а для каждой возрастной группы детей оборудуют игровые площадки и установят навесы для защиты от непогоды и солнца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.