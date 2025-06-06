сегодня в 13:08

Стройготовность детского сада на ул Молодежной в Раменском достигла 85%

В Раменском полным ходом идут работы по завершению строительства нового детского сада на улице Молодежной. По информации администрации округа, объект уже готов на 85%, и к 1 сентября 2025 года планируется принять первых воспитанников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании завершаются отделочные работы, завезена мебель и оборудование для пищеблока. На прилегающей территории возведены теневые навесы для прогулок с резиновым покрытием, устанавливаются игровые элементы. Выполнена укладка плитки, высажен газон и проводятся работы по организации наружного освещения.

В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории и парковки. Разработан эскизный проект, будет выполнено асфальтирование подъездных путей и устройство парковочных карманов.

Сегодня, 5 июня строительный объект посетил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

«Работы идут по графику, объект готов на 85%. К 1 сентября все будет готово для приема малышей в новый детский сад», — отметил Эдуард Владимирович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.