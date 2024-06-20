Стройготовность детсада в Балашихе составляет свыше 70%

В микрорайоне Центр-2 городского округа Балашиха продолжается строительство детского сада в рамках региональной программы строительства объектов социальной инфраструктуры. Его строительная готовность составляет более 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание детского сада рассчитано на пребывание 250 малышей от 1,5 до 7 лет. Его общая площадь — более 3,5 тысяч квадратных метров.

«Строительная готовность дошкольного образовательного учреждения составляет более 70%, на объекте находятся 70 рабочих и 5 единиц техники. Продолжается кладка внутренних стен и перегородок, устройство инженерных коммуникаций, кровельные и фасадные работы, а также внутренняя отделка помещений. Подрядчик проводит работы по благоустройству прилегающей территории», — уточняется в сообщении.

Открытие детского сада планируется 1 сентября 2024 года.

В 3-этажном здании сада предусмотрены групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский и методические кабинеты и иные вспомогательные помещения. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, будут установлены теневые навесы, проведено благоустройство и озеленение.

В рамках госпрограммы в 2024 в Московской области будет сдано 11 детских садов на 3 тысяч мест в 6 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.