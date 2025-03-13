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Стройготовность детсада на 320 мест проверили в Новых Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила строительную готовность детского сада на Юбилейном проспекте. Дошкольное учреждение рассчитано на 320 мест. Здесь разметят 14 групп, включая компенсирующие — они предназначены для ребят с особенностями в развитии, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Просторные классы, новейшее оборудование — все это позволит привить интерес к учебе ребятам с раннего возраста. Важно, что работы мы контролируем вместе с нашими депутатами. Пообщались со строителями, проверили будущие группы и залы для занятий творчеством», — прокомментировала Елена Землякова.

На объекте уже завершена черновая отделка помещений, специалисты монтируют инженерные сети. Впереди отделочные работы. По фасаду: выполнено утепление, в скором времени начнется облицовка.

«Музыкальный и спортивный залы, рекреационные зоны. Здесь предусмотрено все, что необходимо для комфортного развития и воспитания детей», — сказала исполняющая обязанности директора лицея № 12, депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Ишкова.

Завершить строительство планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.