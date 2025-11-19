Стройготовность амбулатории в ЖК «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе достигла 70%

Строительная готовность амбулатории в жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе достигла 70%. Объект рассчитан на 71 посещение в смену, завершить строительство планируется в июне 2026 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход строительства амбулатории в ЖК «Жаворонки Клаб». Сейчас рабочие готовятся к обустройству бетонного пола на первом этаже и монтажу коммуникаций, на втором этаже устанавливают окна.

В новом медицинском учреждении будет два этажа: на первом разместится детское отделение, на втором — взрослое. Для удобства посетителей в здании предусмотрен лифт, оборудование для которого уже заказано. Компания ФСК Family завершает работы над дизайн-проектом амбулатории, а вместе с руководством Одинцовской областной больницы инвестор прорабатывает размещение кабинетов специалистов.

«В июне 2026 года все строительные работы на объекте планируется завершить и начнется процесс передачи амбулатории в собственность ООБ», — сообщил Андрей Иванов.

Амбулатория будет оснащена современным оборудованием. Здесь откроются кабинет неотложной помощи, прививочный блок, а также приемные кабинеты педиатра, терапевта, гинеколога и стоматолога. Учреждение войдет в состав административно-бытового комплекса ЖК «Жаворонки Клаб», где также появятся аптека, магазины, кафе и пункты выдачи товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.